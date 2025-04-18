Hatay'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Şahıs Gözaltına Alındı

Hatay'da yasa dışı bahis ve şans oyunları için banka hesabı temin eden 6 şahıs gözaltına alındı. Hesaplarında 9 milyon 950 bin TL'lik işlem hacmi bulunan şahısların ev ve iş yerlerinde yasa dışı bahis için kullanılan dokümanlar ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları kapsamında kentte banka hesapları temin ederek, yasadışı bahis sitelerindeki hesapları yöneterek para nakline aracılık ettiği tespit edilen şahıslar ile ilgili çalışa yaptı. Yapılan çalışmalarda hesaplarda 9 milyon 950 bin TL işlem hacmi bulunduğu anlaşıldı. Polis ekipleri tarafından 15 Nisan tarihinde şahısların evlerinde ve ofis olarak kullandıkları ikametlerde yapılan aramalarda; 14 adet cep telefonu, 1 adet tablet, 2 adet laptop, 10 adet sim kartı, 5 adet kredi kartı, çok sayıda doküman ve 229 bin 400 TL ele geçirildi. Olayla ilgili olarak K.G., A.B., M.A., M.Ş.G., D.G. ile D.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların haklarında adli işlem yapıldı. - HATAY