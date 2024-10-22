Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Yangın Paniği: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Hatay'da Yangın Paniği: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Defne ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi ve tam hasar durumu henüz belirlenemedi.

Hatay'ın Defne ilçesinde bir işyerinde çıkan yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir işyerinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı işyerinde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Defne hatay

Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD'deki hastaneden açıklama var

 Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi

Hakan Şükür'ün ardından teröristbaşının manevi oğlu da sahneye çıktı

 Narin cinayetinde iddianame tamamlandı! İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza

İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza
İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş

Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A101 24 EKİM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? Defne Joy Foster kimdir, ne zaman öldü? Oyuncu Defne Joy Foster nasıl öldü, kaç yaşında ve hangi tarihte öldü? BİM AKTÜEL KATALOĞU 23 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 23 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? BİM AKTÜEL KATALOĞU 22 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 22 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Çağla Tuğaltay ne zaman öldürüldü? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Çağla Tuğaltay cinayeti nedir? Çağla Tuğaltay cinayeti çözüldü mü? Canan Dağdeviren kimdir? Halk Tv konuğu Canan Dağdeviren kaç yaşında, nereli? Canan Dağdeviren biyografisi! ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı 22 Ekim canlı izle! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Teröristbaşı Fetullah Gülen neden öldü? FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in evinden kareler | Fetullah Gülen'in evi ne olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.