Hatay'da Yangın, Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Reyhanlı ilçesindeki Fidanlık Mahallesi'nde meydana gelen yangında, alevlere teslim olan müstakil ev kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına almayı başardı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Yangın, Reyhanlı ilçesi Fidanlık Mahallesi'nde yaşandı. Müstakil evde yaşanan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alınan yangında evde hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa