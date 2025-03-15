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Hatay'da Yangın: 2 Katlı Müstakil Ev Kullanılmaz Hale Geldi

Hatay'da Yangın: 2 Katlı Müstakil Ev Kullanılmaz Hale Geldi
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Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen yangında, 2 katlı müstakil ev alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak evde hasar oluştu.

Hatay'da alevlere teslim olan 2 katlı müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evde yaşandı. İhbar verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol alınırken yangında evde hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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