Hatay'da Yangın: 2 Katlı Müstakil Ev Kullanılmaz Hale Geldi
Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen yangında, 2 katlı müstakil ev alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak evde hasar oluştu.
Hatay'da alevlere teslim olan 2 katlı müstakil ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evde yaşandı. İhbar verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol alınırken yangında evde hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa