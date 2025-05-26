Hatay'da Yağma Olayı: 3 Kişi Tutuklandı

Hatay'da Yağma Olayı: 3 Kişi Tutuklandı
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İskenderun ilçesinde gerçekleşen silahlı yağma olayı ile ilgili düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı. Olayda bir kişi araca bindirilip darp edilirken, şüphelilerden birinin evin bahçesine attığı poşette ruhsatsız tabanca bulundu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan yağma olayıyla ilgili 3 kişi tutuklandı. Operasyon esnasında şüphelileden birinin polis ekiplerini fark edince evin bahçesine attığı poşet içerisindeki tabanca, polislerin dikkatiyle fark edildi.

İskenderun'un Bekbele Mahallesi'nde 23 Mayıs günü yaşanan silah ve bıçak kullanmak suretiyle bir kişinin araca bindirilip, darbedilip para ve cep telefonu alınarak videoya da çekilmesiyle meydana gelen yağma - kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olayı ile ilgili Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. Emniyet müdürlüğü görevlilerince, şüphelilerin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere yapılan operasyonda, S.E., M.Y., G.B. ve M.Ç. adlı 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların bulunduğu adreste yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Adli makamlarca şüphelilerden S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 3 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon esnasında şüphelilerden birinin polis ekiplerini fark edince evin bahçesine attığı poşet içerisindeki tabanca polis ekiplerinin dikkatiyle fark edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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