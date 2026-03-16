Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Hatay'da yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan ve ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza; Hassa ilçesi Tiyek Mahallesinde yasanadı. Kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak ters döndü ve orta refüjde durdu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçtan kurtarılan 2 yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralı şahısların hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

