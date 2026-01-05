Vergi suçundan hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Emniyet Müdürlüğü görevlilerince il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Vergi usul kanununa muhalefet suçundan 3 yıl 10 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan U.P. adlı şahıs İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri sonrası adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - HATAY
