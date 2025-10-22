Hatay'da Uyuşturucu ve Kasten Yaralama Suçlarından İki Şahıs Yakalandı

Hatay'ın Antakya ve Erzin ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada kasten yaralama ve uyuşturucu ticareti suçlarından aranan 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.İ. Antakya'da. Kullanmak için uyuşturucu uyarıcı madde satın almak bulundurmak suçundan 1 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.Ş. ise Erzin'de yakalanarak gözaltına alındı.

Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 2 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY