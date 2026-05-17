Uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan şahıs Kırıkhan'da yakalandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; uyuşturucu, uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak ve kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.Ö.G. adlı şahıs Kırıkhan'da yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
