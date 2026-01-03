Haberler

Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkhan'da gerçekleştirilen operasyonda 811 adet uyuşturucu hap ve 3 bin 235 TL para ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir ikamete yapılan aramada 811 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik il genelinde yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırıkhan'da belirlenen bir adreste yaptığı aramada; 811 adet uyuşturucu olarak kullanılan sentetik hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 235 TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak B.G. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı, hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama

İstanbul'da terör örgütüne dev operasyon! Çok sayıda tutuklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni
İrfan Can Kahveci Shakhtar'a mı? Arda Turanlı paylaşım taraftarı heyecanlandırdı

Paylaşılan fotoğraf heyecan yarattı! Fenerbahçe'nin yıldızıyla görüştü
İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
Galatasaray'dan Salah operasyonu

Galatasaray bombayı patlatıyor
Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Dövüşçülere benzemek için kulak kıkırdaklarını kırdırdı

Bile isteye kulaklarını kırdırdı, nedeni akıl alır gibi değil