Kırıkhan'da uyuşturucu hap ile yakalanan şahıs tutuklandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapılan bir operasyonda, polisin durdurduğu şahsın üst aramasında 101 adet captagon adlı uyuşturucu madde ele geçirildi ve şahıs tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik il genelinde yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırıkhan'da ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu İ.Ş.'nin üst aramasında, 101 adet captagon ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.Ş. adlı şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa