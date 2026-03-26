Evlerinde saksı içerisinde kenevir yetiştiren tacirlere operasyon

Evlerinde saksı içerisinde kenevir yetiştiren tacirlere operasyon
Hatay'da yapılan operasyonda, evinde uyuşturucu yetiştiren iki şahıstan biri tutuklandı. 1 kilo 500 gram kubar esrar ve 30 kök kenevir ele geçirildi.

Hatay'da evinde saksılarla uyuşturucu yetiştiren 2 şahsa yönelik operasyonda esrar ve saksı içerisinde ekili kenevir ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Jandarma ekipleri tarafından 25 Mart tarihinde İskenderun ilçesinde iki şüpheli şahsın konutunda yapılan arama neticesinde, 1 kilo 500 gram kubar esrar, 30 kök kenevir, 8 adet tohum ekili saksı, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde kullanma aparatları, aydınlatma düzeni, havalandırma bacası ve sıvı gübre ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
