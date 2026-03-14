Eşiyle yaşadığı tartışmada elindeki pompalı tüfek ateş alan şahıs hayatını kaybetti

Hatay'da 3 çocuğunun annesi olan dini nikahlı eşiyle tartıştığı sırada yaşanan itiş kalkışta elindeki tüfek ateş alan ve çıkan saçmaların isabet ettiği 48 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

İskenderun ilçesi Esentepe Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde bir evde Hakan Uslu ile dini nikahlı eşi D.S arasında kavga yaşandı. Hakan Uslu'nun pompalı tüfekle yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alınan Uslu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda, olay esnasında Uslu'nun 3 çocuğunun annesi olan 46 yaşındaki dini nikahlı eşi D.S. ile tartıştığı ve akabinde olayın gerçekleştiği anlaşıldı. D.S.'nin, tüfek Uslu'nın elindeyken itiş kakış sırasında ateş aldığını söylediği öğrenildi. Konu ile ilgili yapılan ikamet aramalarında, 2 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve 9 adet mermi ele geçirildi. D.S., kasten öldürme suçundan gözaltına alındı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı