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Hatay'da traktör devrildi, bir kişi yaralandı

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Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kaza, Karsu Mahallesi'nde gerçekleşti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Altınözü ilçesi Karsu Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyir halde ilerleyen bir traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak ters döndü. Ters dönen traktörün sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı sağlık ekiplerine sevk etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, hastaneye sevk edildi. Meydana gelen kazadan dolayı araçta maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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