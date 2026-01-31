Otobanda makas atarak yarış yapan sürücüler yakayı ele verdi

Haberler

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, otobanda trafikte makas atarak yarış yapan 4 sürücü jandarma tarafından yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücüler hakkında adli ve idari cezaların uygulandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında "Sosyal medyada 4 farklı aracın yarış yaptığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine; Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarmamız tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Dörtyol ilçesinde otoyolda yarış yapan ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.M.E., A.Y.Ş., A.Y. ve İ.S. isimli sürücüler yakalandı. Gereği yapıldı. Sürücüler hakkında; "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adli ve idari işlem yapıldı. Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre: Akan Trafikte YARIŞ YAPAN sürücüye, 46 bin? idari para cezası uygulayacağız, Sürücü belgesini 2 YIL süreyle geri alacağız, Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Geriye doğru 5 yıl içinde 2. kez geri alınanların sürücü belgesini ise iptal edeceğiz. Ayrıca Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre: MAKAS ATAN sürücüye, 90 bin? idari para cezası uygulayacağız, Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız, Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Yollar yarış pisti değildir. Trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Bu tür sorumsuzlukları gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız" ifadelerine yer verdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
