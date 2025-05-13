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Hatay'da Trafikte Tartışma: Sürücüye 1.986 TL Ceza

Hatay'da Trafikte Tartışma: Sürücüye 1.986 TL Ceza
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Hatay'ın Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde, tartıştığı tır sürücüsüne içecek fırlatan hafif ticari araç sürücüsü F.Ö.'ye 1.986 TL ceza kesildi. O anlar kameraya yansıdı.

Hatay'da trafikte tartıştığı tır sürücüsüne içecek fırlatan araç sürücüne bin 986 TL cezai işlem uygulandı. O anlar kameraya yansıdı.

Antakya-Reyhanlı yolu Üzümdalı Mahallesi mevkiinde seyir halindeki hafif ticari aracın 25 yaşındaki sürücüsü F.Ö., tartıştığı tır sürücüsüne içecek fırlattı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüyü tespit etti. Sinirlenerek tır sürücüsüne içecek fırlattığını söyleyen şahsa trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten bin 986 TL cezai işlem uygulandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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