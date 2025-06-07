Hatay'da Trafik Kazası Sonrası İhmal Edilemez Saldırı!

Hatay'da Trafik Kazası Sonrası İhmal Edilemez Saldırı!
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası sonrası, çarpıştıkları araca saldıran bir grup, çevrede korku dolu anlar yaşattı. Olay, cep telefonu kameralarına yansırken, araç içerisinde bulunanların yardım çağrısı dikkat çekti.

Hatay'da yaşanan trafik kazası sonrası bir grup, çarpıştıkları araca saldırarak vatandaşlara korku dolu anlar yaşattılar.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde yaşandı. Karşı yönden gelen 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Yaralananın olmadığı kaza sonrası çileden çıkan araç içerisindeki bir grup, kaza yaptıkları araca saldırdılar. İçerisinde insanların bulunduğu araca saldıran ve üzerine çıkan şahısların yaşattıkları korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Araçlarına saldırılan bir şahsın yardım çağrısı dikkat çekerken, yaşananlarsa görenleri hayrete düşürdü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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