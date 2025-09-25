Haberler

Hatay'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hafif Yaralandı

Hatay'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hafif Yaralandı
Güncelleme:
Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zeytin bahçesine düşen otomobildeki 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yaşanan trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki 31 AGL 669 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle zeytin bahçesine uçtu. Takla atan otomobil ters dönerek durabildi. Araçta bulunan 3 şahıs kendi imkanlarıyla çıktı. Kazada yaralanan 3 şahıs ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
