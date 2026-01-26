Kırıkhan'da otomobil yan yattı: 2 yaralı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir otomobil yan yatarken, içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti.
Hatay'da 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşanan trafik kazasında yan yatan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza; Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki 2 otomobil, cadde kesişimin de çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye; itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yan yatan otomobildeki yaralı şahıslar kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa