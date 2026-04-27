Hatay'da trafik kazası: 2'si ağır 7 yaralı
Hatay'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpışmasıyla yaşanan kazada 2 'si ağır 7 kişi yaralandı.
Kaza; Antakya - İskenderun D-817 karayolu cami durağı mevkiinde yaşandı. Belen Cumhuriyet Mahallesinden İskenderun istikametine geçmeye çalışan S. D. idaresindeki 31 B 7808 plaka sayılı araç ana yola çıkışı esnasında M. K. idaresindeki 31 B 4646 plakalı araçla çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralı şahıslar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Tedavi altındaki vatandaşlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY