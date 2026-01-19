Haberler

Hatay'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Güncelleme:
Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay'da iki otomobilin çarpışmasıyla yaşanan trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza; geçtiğimiz gün Antakya-İskenderun yolu Serinyol Mahallesi kavşağında yaşandı. E.A.E. idaresindeki 31 APZ 661 plakalı otomobil ile M.A.'nın kullandığı 31 AVY 935 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan 31 AVY 935 plakalı otomobil, yol kenarına uçarak ters döndü. Bölgeye; sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan A.I. ve Z.Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı ise hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
