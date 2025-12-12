Kırıkhan'da trafik kazası: 1 yaralı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Kırıkhan ilçesi Gazi Mahallesi'nde yaşandı. Kamyonetle, otomobil sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa