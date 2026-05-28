Trafikte yaşanan tekmeli, yumruklu kavgayı ayırmaya çalışan kadının zor anları kamerada
Hatay'ın İskenderun ilçesinde trafikte iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgayı ayırmaya çalışan kadının çaresiz anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi.
Olay; geçtiğimiz gün gece saatlerinde İskenderun ilçesi liman mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan 2 araç içerisindeki şahıslar kavga etmeye başladı. Kısa sürede meydan savaşına dönen kavgayı fark eden trafikteki diğer vatandaşlar o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Görüntülerde; 2 grubun tekmeli, yumruklu kavga ettiği ve 1 kadının şahısları ayırmaya çalıştığı görüldü. Kavga esnasında saldırıya uğrayan araçtaki şahsın 'aile var dur diyorum' sana dediği anlarsa kaydedildi. Kavganın çevredekilerin müdahalesiyle son bulduğu öğrenildi. - HATAY