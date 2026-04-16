Araç trafiğine kapalı çarşıda çekilen 7 saniyelik video 30 bin TL'ye patladı

Hatay'da trafiğe kapalı çarşıya otomobiliyle giren şahsa 30 bin TL para cezası kesildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası yapılan denetimlerde kural ihlali tespit edildi.

Hatay'da trafiğe kapalı çarşı içerisine otomobiliyle giren şahsın çektiği 7 saniyelik video sonrası 30 bin TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen sanal devriye ve denetim çalışmaları kapsamında sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir şahsın araç trafiğine kapalı olan İskenderun Ulu Cami Caddesi Ayakkabıcılar Çarşısı içerisine aracıyla girdiği ve bu anları kayda aldığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde görüntüleri yayınlayan ve kural ihlalini gerçekleştiren şahsın A.K. olduğu tespit edildi. Şahsa karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 30 bin TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan çarşıda araç girişinin yasak olduğuna dair ikaz tabelasının olması dikkat çekti.

Bölgenin araç trafiğine kapalı olduğunu dile getiren vatandaşlardan Halit Turgut, "Yapacak bir şey yok, burası Türkiye ve burada her şey olur. Vatandaş buradan geçiyor. Sadece burası insanların geçişidir ve motor, araba burada geçiş yasak. Olmaması lazım yani. Yani olması gerekeni diyorum ben; Şimdi sen bir ailenle buradan geçtiğin zaman, burada motor hızlı geçtiği zaman ya senin annene, ya kardeşine vursa" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
