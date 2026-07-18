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Yola kaçan topunu yakalamak isterken pikabın çarptığı Umut son yolculuğuna uğurlandı

Yola kaçan topunu yakalamak isterken pikabın çarptığı Umut son yolculuğuna uğurlandı
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Antakya'da top oynarken yola kaçan topunu yakalamak isteyen 11 yaşındaki Umut İşlekyay, seyir halindeki pikabın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Hatay'da yola kaçan topunu yakalamak isterken seyir halindeki pikabın çarpmasıyla can veren 11 yaşındaki Umut İşlekyay, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün, Antakya ilçesi Alazı Mahallesi'nde yaşanan kazada; top oynadığı esnada yola kaçan topunu yakalamaya çalışan 11 yaşındaki Umut İşlekyay'a, M.A. idaresindeki pikap çarpmıştı. Kazada çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen Umut'un anne ve babasının feryadıysa yürekleri dağlamıştı. Umut, Antakya Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından ailesinin büyük üzüntüsüyle son yolculuğuna uğurlandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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