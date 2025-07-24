Hatay'da Tırla Çarpışan Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralı

Hatay'ın Hassa ilçesinde tırla çarpışarak, takla atan ve ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gaziantep - Hatay karayolu Hassa ilçesi Gülkent Mahallesi mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halde olan S.M. idaresindeki 31 K 3292 plakalı otomobil, M.Ö. idaresindeki 27 BAR 033 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın ardından takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü otomobilden kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY