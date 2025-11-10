Hatay'da Tırın Kontrolü Kaybedilince 5 Araç Çarpıştı
Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır, ışıkta bekleyen 5 araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastanelere sevk edildi.
Kaza ; İskenderun - Antakya yolu Topboğazı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, kontrolden çıkarak ışıkta bekleyen 5 araca çarptı. Kazada hurdaya dönen araçlardan yaralı şahısları itfaiye ekipleri kurtardı. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 5 şahıs kentteki hastanelere sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının sürdüğü öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa