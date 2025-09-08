Haberler

Hatay'da Tır Dorsesindeki Yangın Kontrol Altına Alındı
Hatay'da seyir halinde olan tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Hatay'da seyir halindeyken dorsesi alevlere teslim olan tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Payas - İskenderun güzergahı Karayılan mevkiinde yaşandı. Çelik taşıyan tırın dorsesinden alevler yükseldi. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
