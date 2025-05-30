Hatay'da Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
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Defne ilçesinde bulunan tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde söndürüldü. Yangının işçilerin mesaisinin ardından çıkması olası bir faciayı önledi.

Hatay'da tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi'nde bulunan tekstil fabrikasında çıktı. Kısa sürede yükselen alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının, işçilerin mesaisinin ardından çıkması muhtemel faciayı önledi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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