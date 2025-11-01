Haberler

Tarım işçilerinin kavgasında silahlar konuştu! Bilanço ağır

Güncelleme:
Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye bahçesinde çalışan tarım işçileri arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

  • Hatay'ın Erzin ilçesinde tarım işçileri arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
  • Yaralılar Erzin Devlet Hastanesi ve Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hatay'da korkunç bir olay meydana geldi. Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bölgede narenciye bahçesinde çalışan işçileri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

BİLANÇO AĞIR

Olayda 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erzin Devlet Hastanesi ve Dörtyol Devlet hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yorumlar (1)

Emra Hamed:



Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
