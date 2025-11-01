Tarım işçilerinin kavgasında silahlar konuştu! Bilanço ağır
Hatay'da korkunç bir olay meydana geldi. Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bölgede narenciye bahçesinde çalışan işçileri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.
BİLANÇO AĞIR
Olayda 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erzin Devlet Hastanesi ve Dörtyol Devlet hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.