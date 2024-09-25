Hatay'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon: Çok Sayıda Sikke ve Obje Ele Geçirildi

Hatay'da polis ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan araçta çok sayıda sikke ve tarihi eser ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında İskenderun'da uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada; 307 adet Roma, Bizans, Helenistik ve Osmanlı Döneminde ait olduğu değerlendirilen sikke, 3 adet helenistik döneme ait İskender sikkesi, 8 adet yüzük ve 28 adet metal obje ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan 2 şahsa 2863 Sayılı Kanuna Muhalefetten işlem yapıldı. - HATAY