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Hatay'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon: Çok Sayıda Sikke ve Obje Ele Geçirildi

Hatay'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon: Çok Sayıda Sikke ve Obje Ele Geçirildi
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Hatay'da polis ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan araçta 307 tarihi sikke, İskender sikkesi, yüzük ve metal obje ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişiye işlem yapıldı.

Hatay'da polis ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan araçta çok sayıda sikke ve tarihi eser ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında İskenderun'da uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada; 307 adet Roma, Bizans, Helenistik ve Osmanlı Döneminde ait olduğu değerlendirilen sikke, 3 adet helenistik döneme ait İskender sikkesi, 8 adet yüzük ve 28 adet metal obje ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan 2 şahsa 2863 Sayılı Kanuna Muhalefetten işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Politika İskender 3-sayfa Hukuk Polis hatay Olay

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