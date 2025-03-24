Hatay'da Takla Atan Otomobilde İki Kişi Yaralandı
Antakya çevreyolunda seyir halindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan iki kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da takla atarak ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Antakya çevreyolu Güzelburç Mahallesi mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak orta refüjde ters döndü. Kazada araçta sıkışan 2 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar, ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa