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Hatay'da Takla Atan Otomobilde İki Kişi Yaralandı

Hatay'da Takla Atan Otomobilde İki Kişi Yaralandı
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Antakya çevreyolunda seyir halindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan iki kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da takla atarak ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya çevreyolu Güzelburç Mahallesi mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak orta refüjde ters döndü. Kazada araçta sıkışan 2 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar, ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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