Antakya'da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay, Antakya-Reyhanlı yolunda gerçekleşti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza; Antakya -Reyhanlı yolu Narlıca Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Takla atarak yan yatan araçta sıkışan 2 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı vatandaşlar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
