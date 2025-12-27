Antakya'da trafik kazası: 2 yaralı
Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay, Antakya-Reyhanlı yolunda gerçekleşti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza; Antakya -Reyhanlı yolu Narlıca Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Takla atarak yan yatan araçta sıkışan 2 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı vatandaşlar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa