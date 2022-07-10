Kontrolden çıkan araç takla atıp hurdaya döndü: Aynı aileden 4 kişi öldü - Haberler

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Kontrolden çıkan araç takla atıp hurdaya döndü: Aynı aileden 4 kişi öldü

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'ın Hassa-Kırıkhan yolunda kontrolden çıkıp, takla atarak hurdaya dönen otomobilde, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Hatay'daismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlada ters döndü. Kazayı gören çevredekiler, hurdaya dönen araçtaki 6 kişiyi çıkararak sağlık ve jandarma ekiplerine haber geldi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 2 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçta bulunan kişilerin aynı aileden oldukları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkhan Hassa 3. Sayfa Haberler

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