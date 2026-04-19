Hatay'da takla atan Fiat Tofaş ters döndü: 1 yaralı

Hatay'da yağışlı havanın etkisiyle kontrol kaybı yaşayan sürücünün aracı takla atarak tarlaya düştü. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Hatay'da takla atarak tarlaya uçan ve ters dönen aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Hatay yolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 31 U 8261 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, takla atarak tarlaya uçması sonucu ters döndü. Kazada araçta sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddetti

İran'dan savaşı yeniden başlatacak karar! Resti çektiler
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü

Ülke cehennemi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru

Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den rekor başvuru
Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank

Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oldu
Mustafa Varank'tan şampiyonluk pozu

Mustafa Varank'tan şampiyonluk pozu
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü

Ülke cehennemi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu

Sergen Yalçın'ın büyük isyanı: Psikolojimizi bozdular
Esenler Erokspor, Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı

Kalan iki maçını kazanırlarsa Süper Lig'deler