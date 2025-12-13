Kırıkhan'da asayiş operasyonu; 2 gözaltı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şüpheli hareketlerde bulunan iki şahsın üst aramasında ruhsatsız silah, mermi ve el telsizleri ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kırıkhan Yeni Mahallede durumlarından şüphelenilerek durdurulan V.D. ile E.A.Y.'nin üst ve ikamet aramasında;
1 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 6 adet 7.65 mm, 61 adet 9.19mm,12 adet 7.65 mm fişek, 3 adet el telsizi ve şarj aleti,1 adet kelepçe ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan V.D. ile E.A.Y. adli işlem başlatıldı. - HATAY
