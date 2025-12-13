Haberler

Kırıkhan'da asayiş operasyonu; 2 gözaltı

Güncelleme:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şüpheli hareketlerde bulunan iki şahsın üst aramasında ruhsatsız silah, mermi ve el telsizleri ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şüpheli hareketlerde bulunan 2 şahsın yapılan üst aramasında ruhsatsız silah, mermi ve el telsizleri ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kırıkhan Yeni Mahallede durumlarından şüphelenilerek durdurulan V.D. ile E.A.Y.'nin üst ve ikamet aramasında;

1 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 6 adet 7.65 mm, 61 adet 9.19mm,12 adet 7.65 mm fişek, 3 adet el telsizi ve şarj aleti,1 adet kelepçe ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan V.D. ile E.A.Y. adli işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
