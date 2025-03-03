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Hatay'da Sulama Kanalına Uçan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Hatay'da Sulama Kanalına Uçan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Kırıkhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil sulama kanalına düştü. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Hatay'da sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Baldıran mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sev edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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