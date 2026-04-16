Haberler

Hatay'da aranan şahıslara operasyon: 7 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 7 kişi tutuklandı. Suçlamalar arasında 'kasten yaralama', 'hırsızlık', ve 'uyuşturucu madde ticareti' bulunuyor.

Hatay'da çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; "kasten yaralama", "hırsızlık", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar tespit edildi.

Operasyonlarda; "kasten yaralama" suçundan 38 yıl 3 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan E.A. ile aynı suçtan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası bulunan F.E., "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası bulunan D.B. ile 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.G., "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.B. ile 3 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.K. ve "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.C. yakalandı.

Ayrıca, 7 Nisan 2026 tarihinde meydana gelen "hayasızca hareketler" suçunun şüphelisi Z.Y. de İskenderun ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Z.Y. serbest bırakılırken, diğer 7 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

