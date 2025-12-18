Polis silahla çevreye korku salan şahsı 100 kamerayı inceleyerek yakaladı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde trafiğin yoğun olduğu yolda elinde silahla dolaşarak çevreye rahatsızlık veren şahıs polis tarafından yakalandı.

Samandağ ilçesinde 13 Aralık tarihinde saat 03.00 sıralarında yeni çevre yolu üzerinde elinde silah ile yürüyerek gece karanlığından faydalanarak kaçan şahıs Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yol güzergahında bulunan yaklaşık 100'e yakın güvenlik kamerası incelenmesi sonucunda S.D. olduğu tespit edildi. Bölgede yapılan aramalarda kuru sıkıdan bozma ruhsatsız silah gömülü olduğu yerde ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D. hakkında ise adli işlem yapıldı.