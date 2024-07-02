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Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan tır alevlere teslim oldu

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Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçesi Akbez Mahallesi mevkiinde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır, kısa sürede alevlerin yükseldiği bir yangına dönüştü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak tırın çekici kısmı kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan tır alevlere teslim oldu.

Yangın, Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçesi Akbez Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeyken yanmaya başlayan tırdan kısa sürede alevler yükseldi. Alevlerin yükslediğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangında tırın çekici kısmı kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep İtfaiye Akbez Hassa Hatay Acil Durum Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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