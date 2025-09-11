Haberler

Hatay'da Seyir Halindeyken Tır Yangını: Sürücü Gözyaşlarına Boğuldu

Hatay'da Seyir Halindeyken Tır Yangını: Sürücü Gözyaşlarına Boğuldu
Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeki bir tırın alev alması sonucu sürücü büyük bir üzüntü yaşadı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, tır kullanılmaz hale geldi.

Hatay'da seyir halindeyken alev alan tırın sürücüsü göz yaşlarına boğuldu.

Belen ilçesi Topboğazı mevkiinde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır, kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle dorseyi sarmadan kontrol altına alındı. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken tır kullanılmaz hale geldi. Tırın alevlere teslim olduğu esnada sürücüsüyse göz yaşlarına boğuldu. Zor anlar yaşayan A.K. isimli sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. - HATAY

