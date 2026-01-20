Defne'de araç yangını
Defne ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmı yanmaya başladı. Sürücü durumu itfaiyeye bildirdi, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın; Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Durumu fark eden sürücü aracı, park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araçta hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa