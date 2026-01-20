Haberler

Defne'de araç yangını

Defne'de araç yangını
Defne ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmı yanmaya başladı. Sürücü durumu itfaiyeye bildirdi, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan otomobildeki yangını itfaiye söndürdü.

Yangın; Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Durumu fark eden sürücü aracı, park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araçta hasar oluştu. - HATAY




