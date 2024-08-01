Üye Girişi
Haberler

Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan araçta hasar oluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belen İlçesi Kıcı Mahallesinde seyir halinde ilerleyen FORD marka otomobilin motor kısmı alev aldı. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri intikal etti. Ekiplerin kısa süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yanan aracın motor kısmında maddi hasar meydana geldi.

Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan araçta hasar oluştu.

Belen İlçesi Kıcı Mahallesinde seyir halinde ilerleyen FORD marka otomobilin motor kısmı alev aldı. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri intikal etti. Ekiplerin kısa süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yanan aracın motor kısmında maddi hasar meydana geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Belen Hatay Ford Olay Trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü

İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü

 Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı

Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı

 İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı

İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı

 Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu

Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title