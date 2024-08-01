Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan araçta hasar oluştu
Belen İlçesi Kıcı Mahallesinde seyir halinde ilerleyen FORD marka otomobilin motor kısmı alev aldı. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri intikal etti. Ekiplerin kısa süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yanan aracın motor kısmında maddi hasar meydana geldi.
Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan araçta hasar oluştu.
Belen İlçesi Kıcı Mahallesinde seyir halinde ilerleyen FORD marka otomobilin motor kısmı alev aldı. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri intikal etti. Ekiplerin kısa süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yanan aracın motor kısmında maddi hasar meydana geldi. - HATAY