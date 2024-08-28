Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobilde hasar oluştu
Hatay'ın Kumlu İlçesi Kırcaoğlu Mahallesi'nde seyir halindeyken motor kısmından alevlerin yükselmesi sonucu bir otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, araçta hasar meydana geldi.
Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobilde hasar oluştu.
Yangın, Kumlu İlçesi Kırcaoğlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeyken motor kısmından alevlerin yükselmesi sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Yangında araçta hasar oluştu. - HATAY