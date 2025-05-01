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Hatay'da Seyir Halindeyken Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde İki Kişi Yaralandı

Hatay'da Seyir Halindeyken Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde İki Kişi Yaralandı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı. Araçta bulunan iki kişi hafif yaralandı. Baba, kazanın ardından evladına sitem etti.

Hatay'da seyir haldeyken aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı. Evladının kaza yapmasına kızan baba, 'Adam ol' diyerek sitem etti.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halde ilerleyen Hyundai marka otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Evladının kaza haberini alarak olay yerine gelen baba, 'Adam ol, uzmansan adam ol' diyerek sitem etti. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta bulunan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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