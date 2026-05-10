TOFAŞ'ın motoru alevlere teslim oldu
İskenderun'da motor kısmı alev alan TOFAŞ marka otomobilin yangını itfaiye ekipleri tarafından hızlıca kontrol altına alındı. Yangın can kaybı ve yaralanmaya neden olmadan söndürüldü, ancak araçta hasar oluştu.
Yangın; İskenderun ilçesinde Modernevler Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki TOFAŞ marka otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araçta hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı