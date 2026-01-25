Reyhanlı'da tır yangını
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde seyir halindeki bir tırın motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçta hasar oluştu.
