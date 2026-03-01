Haberler

Altınözü'nde araç yangını

Hatay'ın Altınözü ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın; Altınözü ilçesi Enek Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araçta hasar oluştu. - HATAY

