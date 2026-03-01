Altınözü'nde araç yangını

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın; Altınözü ilçesi Enek Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araçta hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı