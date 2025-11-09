Hatay'da Seyir Halindeki Otomobil Yangında Kullanılmaz Hale Geldi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ancak araç kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Altınözü ilçesi Sofular Mahallesi mevkiinde yaşandı. Seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. Alev topuna dönen otomobile, itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına altına alınan yangında araç kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa