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Antakya'da otomobil yangını

Antakya'da otomobil yangını
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Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alevlenen Tofaş marka otomobil, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken araçta hasar oluştu.

Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın; Antakya ilçesinde Kuzeytepe Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki TOFAŞ marka otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araçta hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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